L’edizione odierna del Corriere della Sport ha analizzato la prestazione di Kevin De Bruyne nella partita di ieri. Nonostante non abbia brillato particolarmente, il quotidiano sottolinea come il modo di giocare del centrocampista continui a impressionare, evidenziando un’interpretazione totale della gara. Si vede l’impegno, il sacrificio e la qualità dimostrati da De Bruyne ieri in una partita apparentemente priva di spunti spettacolari: dalla costruzione del gioco alternandosi con il mediano tra i centrali, all’affiancamento dell’attaccante e alla guida della pressione in fase offensiva. Dotato di una visione di gioco straordinaria anche nelle situazioni più caotiche, De Bruyne si conferma sempre pericoloso sui calci piazzati. Non solo il suo stile di gioco è esemplare, ma anche l’atteggiamento. Lo si vede nella serenità con cui ha accettato la sostituzione nella partita di Manchester vista una lezione di compostezza che potrebbe influenzare positivamente i suoi compagni. Da quel gesto, borbottare dopo un cambio sembra destinato a diventare sempre più raro