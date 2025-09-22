Vendita dei biglietti per Milan Napoli, ecco tutte le informazioni

La Ssc Napoli, sui propri canali telematici, ha riportato tutte le informazioni utili ai tifosi intenzionati ad acquistare il biglietto per vedere Milan Napoli, in programma domenica 28 settembre alle 20:45. Ecco il comunicato del club azzurro in merito:

“La SSC Napoli informa che i biglietti per il match Milan – Napoli, in programma domenica 28 settembre 2025, alle ore 20:45 allo stadio San Siro / Giuseppe Meazza di Milano, saranno in vendita con le seguenti modalità: I biglietti saranno disponibili dalle ore 15:00 di lunedì 22 settembre 2025, on line e presso i punti vendita, sul circuito VivaTicket. Come da disposizioni delle autorità competenti, la vendita dei tagliandi è vietata ai residenti nella Regione Campania. La vendita dei tagliandi di settore Ospiti è riservata esclusivamente ai possessori di fidelity card del Napoli, sottoscritta in data antecedente al 12 settembre 2025, non residenti nella Regione Campania. I biglietti del settore ospiti saranno in vendita fino alle ore 19:00 di sabato 27 settembre 2025. È vietato il cambio utilizzatore per tutti i tagliandi. Prezzi. Settore Ospiti: € 44,00 Da normativa vigente, il giorno della gara non saranno in vendita i tagliandi del Settore Ospiti. La SSC Napoli invita i propri tifosi a prendere visione delle informazioni sulla sicurezza, contenenti le procedure di accesso, i parcheggi e le informazioni di biglietteria.”