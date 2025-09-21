Tra voglia di una gara intera e l’obbligo di ripartire subito

Importante voltare subito pagina
Testa e gambe al Pisa, che segue la trasferta oltre Manica: il Napoli deve riprendere tassativamente e subito la propria marcia dopo la sconfitta in Champions.
L’esordio di giovedì scorso a Manchester, sponda City, ha lasciato un po’ di amaro in bocca.
Non tanto per il risultato – contro una delle 6-7 squadre top d’Europa è logico mettere in conto una sconfitta – quanto per come si è sviluppata la partita.
Tanta era la voglia di misurarsi ai massimi livelli, e l’atteggiamento in campo degli uomini di Conte nei primi minuti lasciava ben sperare.
Il Napoli, senza minimamente snaturarsi – anzi, esaltando il proprio percorso verso un calcio sempre più propositivo e dominante – ha iniziato la gara sfidando il City con le sue armi migliori: giro palla veloce, pressing altissimo, uno contro uno in ogni fazzoletto di campo.
E la cosa stava riuscendo anche bene: nei primi 20 minuti la squadra non ha sofferto, anzi è stata la prima a sfiorare la marcatura con Beukema che, su azione da calcio d’angolo, di testa ha costretto Donnarumma a un intervento difficile.
Poi, però, l’espulsione – giusta – di Di Lorenzo ha chiuso anzitempo la prima parte della sfida, introducendo il monologo dei padroni di casa.
Ci si potrebbe appellare al modo fortunoso con cui il pallone è arrivato a Haaland, al probabile fallo del norvegese, o ai centimetri che separavano la gamba protesa di Di Lorenzo dalla sfera non intercettata. Ma non sarebbe costruttivo.
Da quel momento di sicuro non ci siamo divertiti, sofferenza fine a se stessa e la consapevolezza di non poter trarre ulteriori indicazioni dallo sviluppo partita.
Giusto guardare il bicchiere mezzo pieno, ma concentrarsi sui miglioramenti da fare
Il Napoli ha perso nettamente – e il City è probabilmente la peggior squadra da affrontare in inferiorità numerica – ma gli azzurri non sono stati in grado di arginare il tiro al bersaglio.
Chi pensa che il Napoli possa recitare un ruolo da protagonista in Champions è forse troppo ottimista o in malafede: la strada per competere a certi livelli è ancora lunga, e passa dal lavoro e dall’inserimento – a ogni sessione estiva – di qualità ed esperienza.
Di buono possiamo salvare l’orgoglio, lo spirito di squadra, la solidità e la capacità di non farla finire in goleada (cosa tutt’altro che scontata e degna di nota).
Guardiamo avanti, partendo da una semplice ma lampante considerazione: il nostro habitat naturale è la Serie A, dove nessuno si avvicina – per valori tecnici – nemmeno lontanamente alla squadra di Guardiola.
E, anche in Champions, un sorteggio favorevole potrebbe addirittura evitarci una corazzata simile almeno fino alle semifinali.
Niente voli pindarici dunque, rimaniamo sul pratico e sul concreto, come il mister insegna, senza tralasciare nulla per inseguire sogni impossibili. Sono altri i trofei che il Napoli quest’anno è chiamato ad inseguire.