Tra voglia di una gara intera e l’obbligo di ripartire subito

Importante voltare subito pagina

Testa e gambe al Pisa, che segue la trasferta oltre Manica: il Napoli deve riprendere tassativamente e subito la propria marcia dopo la sconfitta in Champions.

L’esordio di giovedì scorso a Manchester, sponda City, ha lasciato un po’ di amaro in bocca.

Non tanto per il risultato – contro una delle 6-7 squadre top d’Europa è logico mettere in conto una sconfitta – quanto per come si è sviluppata la partita.

Tanta era la voglia di misurarsi ai massimi livelli, e l’atteggiamento in campo degli uomini di Conte nei primi minuti lasciava ben sperare.

Il Napoli, senza minimamente snaturarsi – anzi, esaltando il proprio percorso verso un calcio sempre più propositivo e dominante – ha iniziato la gara sfidando il City con le sue armi migliori: giro palla veloce, pressing altissimo, uno contro uno in ogni fazzoletto di campo.

E la cosa stava riuscendo anche bene: nei primi 20 minuti la squadra non ha sofferto, anzi è stata la prima a sfiorare la marcatura con Beukema che, su azione da calcio d’angolo, di testa ha costretto Donnarumma a un intervento difficile.

Poi, però, l’espulsione – giusta – di Di Lorenzo ha chiuso anzitempo la prima parte della sfida, introducendo il monologo dei padroni di casa.

Ci si potrebbe appellare al modo fortunoso con cui il pallone è arrivato a Haaland, al probabile fallo del norvegese, o ai centimetri che separavano la gamba protesa di Di Lorenzo dalla sfera non intercettata. Ma non sarebbe costruttivo.

Da quel momento di sicuro non ci siamo divertiti, sofferenza fine a se stessa e la consapevolezza di non poter trarre ulteriori indicazioni dallo sviluppo partita.