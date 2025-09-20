L’edizione odierna di Repubblica ha analizzato il confronto tra Rasmus Hojlund e Lorenzo Lucca. Dopo l’esordio in Champions League contro il Manchester City, il Napoli di Conte si prepara a tornare in campionato: lunedì sera, allo stadio Maradona, affronterà il Pisa. Conte deve fare i conti con diversi dubbi di formazione, considerando la gestione delle energie e un possibile primo turnover. In attacco, Rasmus Hojlund non ha saputo replicare la brillante prestazione di Firenze contro la Fiorentina nella sfida contro il City, venendo sostituito dopo ventisette minuti del secondo tempo. Ora Conte dovrà decidere se confermarlo o offrire finalmente una chance a Lucca, rimasto in panchina sia a Firenze che in Champions League. Il danese sembra essere in vantaggio, ma l’allenatore procederà con un’attenta valutazione delle condizioni del numero 19.