L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport analizza il momento che sta attraversando Kevin De Bruyne. Secondo il quotidiano, quando il calciatore lascia l’Etihad Stadium, nulla è più come prima. Ciò che rimane di una serata opaca sono le ovazioni ricevute, sia al suo ingresso in campo sia quando, lasciando la scena, si dirige verso la panchina sotto gli applausi del pubblico. KDB ha accettato con naturalezza la decisione, senza manifestare alcuna reazione e immergendosi pienamente nel nuovo ruolo. Ora lo aspetta il Maradona Stadium, ancora una volta al centro di un evento con sold out. Per quanto riguarda il suo stile e la sua eleganza sul campo si mette in risalto come la sua personalità calcistica non abbia mostrato alcuna sorpresa nel momento in cui è stata alzata la lavagnetta per la sostituzione. Si descrive questa situazione come un capriccio del destino per un giocatore che ha disputato 655 partite e segnato 157 gol. Tuttavia, la vita va avanti e il messaggio è chiaro. Bisogna evitare di fare drammi inutili, cogliendo il meglio e concentrandosi subito sulla ripartenza, in vista di Napoli-Pisa nel prossimo Monday Night. Una sfida da affrontare a testa alta prima di incrociare nuovamente Luka Modric nel match Milan-Napoli.