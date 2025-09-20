L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport fa il punto sul momento di Lorenzo Lucca. Dopo la battuta d’arresto subita contro il Manchester City, gli azzurri cercheranno di rifarsi puntando su energia e determinazione. Tra i protagonisti più attesi c’è proprio Lucca, desideroso di tornare al centro dell’azione. Quella contro il Pisa sarà una partita chiave per chi vorrà ribaltare le gerarchie e conquistare un ruolo centrale nel progetto dei campioni d’Italia. Tra i nomi certi figura Neres, pronto a dare il massimo con le sue giocate imprevedibili e fondamentali per scardinare anche le difese più organizzate. Ma servirà anche qualcuno capace di concretizzare queste opportunità con la giusta determinazione. Per Lorenzo Lucca, questa partita rappresenta una chance importante dopo due turni trascorsi a osservare dalla panchina, complice la scelta di Hojlund a Firenze. Il suo ingresso in campo ha mostrato una certa differenza. E’ evidente però che il giovane attaccante necessiti ancora di tempo per perfezionare la condizione fisica e affinare l’intesa con i compagni. La fiducia di Conte e Manna, che hanno puntato su di lui immaginandolo sulle orme di Lukaku, ora lo costringe a dimostrare il proprio valore in autonomia. Lunedì sera, Lucca incontrerà il suo passato affrontando il club che lo ha lanciato e permesso di crescere. Per lui sarà cruciale lasciare il segno con una buona prestazione, magari coronata da un gol che potrebbe aprire una strada più luminosa nel futuro degli azzurri.