L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport analizza le scelte di Antonio Conte per la sfida di lunedì contro il Pisa. Archiviata la serata complicata di Manchester, è già tempo di pianificare in vista del match Napoli-Pisa. Lunedì potrebbero esserci cambiamenti sia nella formazione che nell’approccio tattico. Tra i Fab Four, uno potrebbe riposare, ma De Bruyne non sarà tra questi, dato che è stato sostituito precocemente giovedì. In questa ottica, Gilmour potrebbe prendere il posto di Lobotka in regia, mentre la vera novità sembra essere il reintegro tra i titolari di David Neres. Con Neres in campo, il Napoli potrebbe tornare al sistema di gioco col tridente offensivo, sacrificando uno tra Anguissa e McTominay. Lo scozzese appare il principale candidato a restare fuori. Neres, schierato sulla fascia sinistra, offre alla squadra maggiore ampiezza, imprevedibilità e capacità di arrivare al fondo per effettuare cross più difficili da leggere per i portieri avversari. Durante la scorsa stagione fu determinante nelle vittorie di Udine, Genova, Firenze e Bergamo, contribuendo ai sette successi consecutivi che risultò cruciale per il tricolore. In condizioni ottimali, Neres è praticamente inarrestabile. Ora, superato l’infortunio muscolare che lo aveva fermato prima del match contro il Cagliari, sembra pronto a riprendere il suo posto.