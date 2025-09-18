City-Napoli 2-0: inizia in salita il cammino degli azzurri in Champions

Finisce la partita di Champions League Manchester City-Napoli 2-0 per i padroni di casa con i gol di Haaland e Doku. Partita degli azzurri molto condizionata dal fallo di Di Lorenzo su Haaland al minuto 20 del primo tempo che costringe i suoi a giocare in 10 per il resto della partita. La squadra di Conte resiste agli assalti del City fino al minuto 56 del secondo tempo, quando Haaland colpisce di testa dopo una bella palla di Foden al limite dell’area di rigore. Da qui è totalmente finita la partita del Napoli, che al minuto 65 subisce il raddoppio di Doku che chiude il match. Gli azzurri tornano a casa con 0 punti e il cammino in Champions inizia in salita, ma di certo la squadra di Conte ha fatto di tutto per limitare i danni e per evitare di subire l’imbarcata, difendendo il più possibile la porta di Milinkovic-Savic.