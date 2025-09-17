Romano – ” Clamoroso, Mourinho può tornare ad allenare: l’accordo è vicino “

“Il Benfica è in trattative avanzate con José Mourinho dopo l’esonero di Bruno Lage durante la notte! A quanto pare Mourinho ha aperto le porte al trasferimento al Benfica, in quanto vuole tornare ad allenare immediatamente. L’accordo potrebbe essere siglato a breve”. Questo è quanto riportato brevemente da Fabrizio Romano, esperto giornalista di calciomercato, sul suo account X. Una notizia che ha del clamoroso, visto che significherebbe un ritorno dello Special One in Portogallo sulla panchina del Benfica, dopo che le aquile sono state clamorosamente sconfitte dal Qaarabag per 2-3. Vorrebbe anche dire che il Napoli dovrà affrontare il tecnico ex Inter e Roma un’altra volta.