Guardiola in conferenza: “Conte è un manager top, col Napoli sarà durissima. De Bruyne? Non mi sorprende”

Pep Guardiola, allenatore del Manchester City, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Manchester City-Napoli, debutto stagionale dei partenopei in Champions League.

“Sono 4 mesi dall’addio di Kevin De Bruyne, ed ora tornerà, hai voglia di rivederlo? Certo, sarà bello rivederlo. Non mi sorprende come ha iniziato, calciatori come lui non necessitano di tempo, si adattano velocemente”.

“Scott McTominay è stato l’MVP dell’ultima serie A, ti sorprende? È in ottima condizione. Quand’è successo è perché il mister ha fatto un lavoro fantastico, quindi tutti i giocatori giocano al massimo livello”.

“Donarumma abbiamo visto quanto è importante, come è importante avere con sé un elemento così? Abbiamo sempre avuto bravissimi portieri, lui viene da tanti anni di esperienza, è un portiere top”.

“Siete dati come favoriti in Champions League, quest’anno come la vedi? Non sembra che stavolta sia così. Noi vogliamo solo divertirci e goderci questo viaggio. Ci sono molte difficoltà, ora ci concentriamo sulla partita di domani. Ci sono più gare che nelle passate stagioni. Iniziare con un risultato negativo può portare il percorso in salita, con l’Inter non partimmo bene e speriamo quest’anno di fare meglio”.

“Quanto vi ha fatto male quel che è successo l’anno scorso? Da quando sono qui la priorità è sempre stata la prossima partita. Non scegliamo le competizioni, ora col Napoli sarà la partita più importante, e tra 10 giorni sarà quella lì. Prendiamo molto sul serio ogni partita. La stagione scorsa è stata difficile. Una squadra non può sempre controllare le proprie avversarie, a volte si può ma c’è sempre la condizione inaspettata. Dobbiamo cercare di ottenere più punti possibile ed entrare tra le prime 24″.

“Haaland è un leader? Quando uno arriva nella prima stagione per vincere, ci ha aiutato molto. L’anno scorso ha giocato come se fosse un onore stare qui. Poi, è questione di maturità, ha firmato un contratto molto lungo. Poi queste cose si vedono anche nello spogliatoio e si riflettono sul campo”.

“Gli infortuni? Non possiamo pensare così, dobbiamo fare attenzione ma giocheremo normalmente”.

“Il Mondiale ha influito sulle scelte della squadra? Assolutamente no”.

“Ti sorprende come Conte ha trasformato il Napoli? Lui è un allenatore top, ha messo ovunque il suo stampino, non mi sorprende”.

“Cosa da De Bruyne al Napoli? È incredibile. Ha talento, passo, visione”.

“Come stai vedendo Rodri? È stato un brutto colpo per noi. Nel momento in cui è mancato per 2-3 mesi tra ottobre e dicembre abbiamo fatto male, abbiamo avuto troppi infortuni e lì ti è mancata la squadra. La sua assenza è stata pesante, ma non l’unico motivo”.

“Nico Gonzalez? Tutta la squadra è buona, quando torneranno tutti gli infortunati potremo fare le rotazioni e contare su chi entra dalla panchina”.

“Quanto rispetti Conte come allenatore? Moltissimo”.

“Sono 3 anni che Conte non gioca in Champions, come te lo aspetti? Lei lo conosce meglio di me…”

“Domani sera scendono in campo una favorita e un’outsider, che partita ti aspetti? Un consiglio a Conte? Non posso dare consigli… La partita sarà durissima”.

“Se dovesse togliere un calciatore al Napoli? Sono felicissimo della mia squadra”.

“Conte ha vinto sia con il Chelsea che con il Tottenham contro di lei, ha una chiave tattica che lo mette in difficoltà? Forse, vedremo domani”.