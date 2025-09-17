Di Lorenzo: “Siamo pronti e carichi per domani! Su Doku…”

Giovanni Di Lorenzo, capitano del Napoli, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della prima partita di Champions Man.City-Napoli. Ecco cosa ha dichiarato:

“Differenze di preparazione? No, sicuramente c’è grande voglia e grande entusiasmo per il ritorno in questa competizione. C’è voglia di confrontarsi col Manchester City e tutte le big europee, siamo contenti di essere tornati e faremo del nostro meglio”.

Per contrastare Doku meglio stare più bassi o aggredirlo? “Sicuramente cercherò di giocare la mia partita: quando ci sarà da difendere lo farò e farò del mio meglio anche quando ci sarà da attaccare proverò a dare il mio contributo anche davanti”.

Su Haaland: “Sappiamo che affronteremo un grandissimo attaccante, tutta la squadra è di livello altissimo. Dovremo stare attenti e giocare da squadra come abbiamo fatto sempre in questo anno e mezzo col mister. Dovremo difendere al meglio”.

Cosa bisogna non fare? “Per noi sarà una partita difficile, avremo davanti grandissimi calciatori, una grande squadra, un grande allenatore. Sarà difficile, ma come ho detto prima c’è voglia di confrontarsi con questi campioni. Cercheremo di fare del nostro meglio, di fare la partita”.

Quale può essere l’insidia? “Veniamo a giocarci la nostra partita, con le nostre armi, sapendo che ci saranno momenti in cui dovremo difendere e momenti in cui dovremo soffrire. Ci sarà da sbagliare il meno possibile perché a questo livello se sbagli qualcosa vieni punito. La squadra ha avuto una preparazione giusta alla partita, una preparazione seria. Siamo curiosi di vedere a che livello siamo. L’anno scorso ci è mancato questo confronto in Europa. Vedremo domani con un avversario di questo tenore a che livello siamo”.

Su De Bruyne: “Kevin sin dal primo giorno si è presentato con grandissima umiltà, è un grandissimo campione. Non ci ha parlato particolarmente dei suoi compagni, ma sono sicuro che sarà contento di giocare domani e di essere in questo stadio dove ha passato momenti belli. Avrà un’accoglienza bella e se la merita”.