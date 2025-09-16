SSC Napoli, il report dell’allenamento: le ultime sulle condizioni di Meret!

Il Napoli si prepara ad affrontare il Manchester City in Champions League, questa mattina gli azzurri si sono allenati e alla sessione ha partecipato anche Alex Meret. Ecco il comunicato ufficiale del club azzurro:

“SSC Napoli Training Center- Gli azzurri continuano la preparazione in vista del prossimo match di Champions, giovedì 18 settembre alle 21:00, all’Etihad contro il Manchester City. La squadra ha svolto una seduta mattutina ed è stata impegnata in un lavoro tecnico-tattico e a seguire in una serie di esercizi di velocità. Meret si è allenato in gruppo”.