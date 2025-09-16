L’edizione odierna del Corriere dello Sport analizza le scelte di Antonio Conte in vista della sfida contro il Manchester City. Secondo il quotidiano, è quasi tutto deciso per quanto riguarda la formazione da schierare all’Etihad Stadium, con pochi punti interrogativi. Persiste un unico ballottaggio. Meret potrebbe riprendere il suo posto tra i pali, mentre il resto della squadra somiglia molto a quella scesa in campo a Firenze. Politano schierato a destra in posizione avanzata e una linea difensiva a quattro composta da Di Lorenzo, Beukema, Buongiorno e Spinazzola, complici i problemi fisici di Rrahmani ancora alle prese con la riabilitazione dal problema alla coscia destra accusato durante gli impegni con il Kosovo. L’unica incognita riguarda la fascia sinistra, dove Spinazzola e Olivera si contendono il posto con un duello serrato. Spinazzola parte leggermente avvantaggiato dopo due buone prove da titolare in campionato e un’ottima prestazione contro la Fiorentina. Sul fronte degli indisponibili, oltre ai già noti Contini, Lukaku e Rrahmani, domani mancheranno anche Mazzocchi e Marianucci. Entrambi non prenderanno posto sul volo charter diretto a Manchester, che partirà da Capodichino dopo l’ultimo allenamento, essendo fuori dalla lista UEFA.