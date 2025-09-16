L’edizione odierna del Corriere dello Sport ha fornito un aggiornamento sulle condizioni di Alex Meret. Secondo il quotidiano, la notizia principale della giornata di ieri dopo la vittoria di Firenze, riguarda la possibile disponibilità di Meret per la grande sfida di Champions League contro il Manchester City. La seconda notizia, più positiva, è che il portiere sembra avere concrete possibilità di recuperare in tempo per il match. Meret infatti potrebbe essere nuovamente a disposizione per la gara in programma giovedì sera all’Etihad Stadium. Ieri, Meret ha mostrato segnali incoraggianti durante la ripresa degli allenamenti presso il centro sportivo di Castelvolturno, concludendo la giornata con l’ottimismo di poter essere pronto per scendere in campo. Tuttavia, la decisione finale spetterà a Conte. Sarà l’allenatore a valutare se schierarlo subito, dopo aver ottenuto piena garanzia sulla sua integrità fisica, o se affidarsi ancora a Milinkovic-Savic per la sfida di gioved’.