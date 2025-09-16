L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport ha approfondito il tema del confronto tra Erling Haaland e Rasmus Hojlund, che accompagna la partita tra Napoli e Manchester City. I due centravanti scandinavi, simboli delle rispettive squadre, si preparano a mettere in mostra il loro talento: Haaland, norvegese e pilastro del City, e Hojlund, danese nonché punta di diamante del Napoli. La rivalità tra Haaland e Hojlund rappresenta un vero e proprio derby scandinavo, un incrocio tra Norvegia e Danimarca traslato nella dimensione Champions League. Un legame che richiama anche il derby di Manchester. Fino a pochi giorni fa, Hojlund era un giocatore dello United. L’ultimo scontro diretto tra i due risale al 15 dicembre 2024, quando all’Etihad i Red Devils uscirono vittoriosi per 2-1 contro il City. Al ritorno, il 6 aprile, Haaland era assente per infortunio. Nel primo derby stagionale giocato domenica, Haaland ha dimostrato di essere in splendida forma con una doppietta nel 3-0 del City. Intanto, Hojlund ha dato il suo segnale personale sabato nella vittoria per 3-1 del Napoli contro la Fiorentina, andando a segno alla sua prima apparizione. Entrambi sembrano pronti a rispondersi colpo su colpo: uno chiama, l’altro risponde. La partita di giovedì si preannuncia come una battaglia di intensità e carattere, dove ogni dettaglio potrà fare la differenza. Sarà interessante vedere chi riuscirà a imporsi sul palcoscenico europeo e farsi sentire più forte.