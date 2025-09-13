L’edizione odierna de Il Mattino ha analizzato il momento che vive Sam Beukema, che potrebbe fare il suo esordio in maglia Napoli stasera contro la Fiorentina. Secondo il quotidiano nella vita extra-campo l’olandese è un calciatore molto accurato e organizzato. Tra le prime scelte significative c’è quella della casa. Beukema ha deciso di vivere nei pressi del centro sportivo di Castelvolturno. Purchè sia distante dalla città, il giocatore si è immerso subito a pieno nell’atmosfera napoletana, dedicandosi a esplorarla e viverla intensamente. Grazie alle visite di familiari e amici nella sua abitazione, riesce a mantenere solidi legami affettivi pur essendo lontano dal paese d’origine. Nei momenti liberi si è concesso anche qualche assaggio delle rinomate specialità gastronomiche locali. Manifesta anche una cura quasi maniacale per il proprio corpo. Per ottimizzare la preparazione fisica, si avvale dell’aiuto quotidiano di un fisioterapista che lo segue fin da Rimini e di uno chef personale che garantisce un’alimentazione calibrata e adatta alle esigenze atletiche.