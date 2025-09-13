L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport si è concentrata sulle scelte di Antonio Conte in vista del match contro la Fiorentina. Il tecnico del Napoli sembra aver già definito la formazione che scenderà in campo questa sera allo stadio Franchi. Tuttavia resta un unico dubbio da sciogliere, che verrà chiarito solo poche ore prima dell’inizio della partita. Il modulo che verrà utilizzato sarà il 4-1-4-1, già adottato nelle prime due giornate di campionato. Secondo le indicazioni la squadra dovrebbe vedere Meret tra i pali, con una linea difensiva composta da Di Lorenzo, Beukema, Buongiorno e Spinazzola. A centrocampo ci saranno Lobotka affiancato da Politano, Anguissa, De Bruyne e McTominay. Per il ruolo di punta centrale, invece, è aperto il ballottaggio tra Lucca e Højlund, con l’ex giocatore dell’Udinese leggermente favorito rispetto al compagno danese.