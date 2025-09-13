Fiorentina 1-3 Napoli, le pagelle

Un Napoli a tratti dominante totale del campo, con una sicurezza mostrata invidiabile, vince per 3-1 contro la Fiorentina. Una prestazione importante da parte degli azzurri che hanno controllato il gioco per 3/4 della gara con una tranquillità impressionante.

Ecco le pagelle degli azzurri scesi in campo:

MILINKOVIC-SAVIC 6- Praticamente mai impegnato, prende gol sull’unico tiro in porta della Fiorentina. Si fa perdonare con una parata (decisiva) su Piccoli

SPINAZZOLA 6,5 Primo tempo esorbitante dell’esterno: preciso nei passaggi, accorcia bene in avanti e fornisce un bellissimo assist per il 2-0. Si spegne un pochino nel secondo tempo, ma nel complesso ottima prestazione.

BUONGIORNO 7 Quando è in forma diventa un muro: blocca quasi sempre Kean. Famelico e asfissiante.

BEUKEMA 6+ Primo tempo in ombra, un po’ fuori dal gioco e va in difficoltà in due occasioni. Si riprende con un buon secondo tempo, suggellato con l’importantissimo gol del 3-0.

DI LORENZO 7,5 Il capitano non ha sbagliato nulla questa sera. Conte ha trovato una nuova collocazione tattica, più al centro del campo a smistare palloni. In fase difensiva impeccabile, non è passato nessuno. Decisivo.

DE BRUYNE 6,5 Apre le danze segnando l’1-0 su rigore. Si sposta a tutto campo a dettare il palleggio azzurro insieme a Lobotka, svaria sul fronte offensivo com efficacia e corre, corre tanto. Peccato per un secondo tempo un pochino in calo, con diversi errori nei passaggi.

LOBOTKA 6,5 Inizia male la partita, ma appena prende ritmo ritorna ad essere il solito maestro in mezzo al campo. Un generosissimo secondo tempo da parte sua, con diversi palloni recuparti e corse continue a pressare. Scherma Fagioli con efficacia.

ANGUISSA 7+ Dominatore totale del centrocampo, si procura il rigore e fornisce un assist prezioso per il 3-0. Ma la capacità di aggredire l’avversario e recuperare palla è impressionante. Altra nota positivissima è il miglioramento netto dal punto di vista tecnico.

MCTOMINAY 6+ Rimane in penombra per 3/4 della gara, impreciso e un po’ sottotono. Poi negli ultimi 20 minuti sale in cattedra e mostra le sue eccelse qualità fisiche e di protezione del pallone. Suo il compito di limitare Mandragora, seguendolo quasi ovunque.

HOJLUND 7,5 Insieme al capitano migliore in campo. Pazzesco l’esordio del danese, un armadio a 4 ante impossibile da spostare. Fa vedere i sordi verdi a Pongracic, corre su tutto il fronte offensivo a fare da punto di riferimento, e lo fa in maniera incredibile.

POLITANO 6+ Sempre prezioso il suo apporto in fase di non possesso, ma si interstardisce troppo con la palla. Sbaglia un gol non facile da fare.

SOSTITUTI

OLIVERA 5+ Si è fatto saltare tutte le volte che Dodò lo ha puntato, poco attento.

ELMAS 5,5 Sbaglia tutti i pochi palloni che tocca, quasi invisibile in mezzo al campo. Anche lui sbaglia il gol che avrebbe chiuso in maniera definitiva la partita.

NERES 6+ Entra bene in partita, sicuramente il migliore dei subentrati. Prezioso in fase difensiva e tenta con i suoi strappi di far alzare la squadra.

LUCCA 5,5 Tocca pochi palloni, ma non riesce a vincere il duello con Pongracic.

GILMOUR SV

ALLENATORE

CONTE 7+ Il mister leccese ha annullato il suo collega Pioli, mostrando un Napoli straripante e incredibilmente sicuro dei propri mezzi, seppur a sprazzi. Il pressing uomo a uomo ha funzionato alla grande. Si soffre un po’ sul finale, e nonostante delle piccole imprecisioni, il tecnico può ritenersi molto soddisfatto.