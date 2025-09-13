    CdS – Il Napoli è partito alla volta di Firenze, ci sono buone notizie per Conte su Neres e Gutierrez, i dettagli

    L’edizione odierna del Corriere dello Sport ha analizzato le scelte di Antonio Conte in vista del match contro la Fiorentina. Secondo il quotidiano Napoli ci sono due novità riguardanti i calciatori convocati per la gara di questa sera. Sul treno che ha portato la squadra a Firenze ieri pomeriggio si sono aggregati due volti nuovi rispetto alla partita contro il Cagliari. Il Napoli è partito dalla stazione di Afragola e tra i convocati figura anche David Neres. Il brasiliano, rimasto fuori contro il Cagliari per un affaticamento muscolare accusato durante la rifinitura, ha recuperato ed è a disposizione per la sfida con la Fiorentina. Il suo ritorno in squadra, tuttavia, non rappresenta l’unica novità. Per la prima volta, è stato convocato Miguel Gutierrez, l’esterno mancino spagnolo appena arrivato dal Girona. Gutierrez ha finalmente superato i postumi dell’intervento alla caviglia destra, ed è pronto a iniziare il percorso per ritrovare il ritmo gara. L’ultima volta in campo risale al 24 aprile ben 142 giorni fa. Il suo ritorno in gruppo e l’inserimento in panchina costituiscono solo i primi passi, ma considerando che il calendario sarà pieno di impegni, si tratta di ottime notizie per Conte e la squadra.

