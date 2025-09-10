Ufficiale – Coli Saco si trasferisce in Svizzera, ecco il comunicato del nuovo club

Coli Saco è un nuovo calciatore dell’Yverdon Sport. Ecco il comunicato del club elvetico, militante nella seconda divisione svizzera:

“Yverdon Sport è lieta di annunciare l’arrivo in prestito di Coli Saco (con opzione di acquisto), centrocampista maliano, proveniente dalla SSC Napoli. Forte di diversi prestiti a Pro Vercelli, Ancona e Bari, ha accumulato esperienza in Serie B e C, sviluppando un profilo completo e solido. Con la sua imponente stazza (1m97), la sua potenza e la sua qualità, rafforzerà il centrocampo di Yverdon. Coli Saco continua il suo sviluppo e scopre la Challenge League con l’Yverdon Sport, dove metterà le sue qualità al servizio della squadra. Coli Saco: “Sono molto felice di raggiungere Yverdon e scoprire la Svizzera. Non vedo l’ora di incontrare i tifosi e restituire la fiducia del club sul campo”. Benvenuto a Yverdon, Coli!”.