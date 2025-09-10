Napoli, è arrivata la decisione del CASMS per il settore ospiti in vista della Fiorentina: i dettagli

Il CASMS e la questura di Firenze hanno preso la decisione definitiva per i tifosi azzurri residenti in Campania in vista della trasferta di Firenze: c’è il via libera, i supporters azzurri potranno andare allo stadio, a condizione che abbiano la Fidelity Card, e potranno acquistare il biglietto solo nel settore ospiti. Ecco il comunicato del CASMS:

“Il CASMS ha stabilito che:

– vendita dei tagliandi per i residenti della Regione Campania esclusivamente per il settore ospiti e solo se sottoscrittori del programma di fidelizzazione della società sportiva “S.S.C. Napoli”;

– non è consentito l’acquisto dei tagliandi di ingresso ai tifosi residenti nella regione Campania, per tutti i settori dello Stadio Franchi, se sottoscrittori del programma di fidelizzazione alla “Società ACF Fiorentina”, qualora la fidelizzazione sia stata effettuata in data successiva al 31 maggio 2025;

– incedibilità del titolo;

– implementazione del servizio di stewarding;

– rafforzamento dei servizi, anche nelle attività di pre-filtraggio e filtraggio, come previsto da specifiche disposizioni di settore.”