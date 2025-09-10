Il 10 settembre di 21 anni fa, cambiava per sempre la nostra storia

A molti questa data dice poco, pressochè niente, perchè sembra essere un giorno come gli altri, che scorre velocemente, in penombra. In realtà, il 10 settembre è una data che i tifosi del Napoli dovrebbero ricordare a memoria, al pari del 4 Maggio 2023, del 23 Maggio 2025, del 10 Maggio 1987. Per quale motivo ? Semplicemente perchè, il 10 settembre del 2004, nasceva ufficialmente il Napoli Soccer, capitanato dall’attuale presidente azzurro Aurelio De Laurentiis. 32 milioni sborsati dal produttore cinematografico per acquisire una società non aveva nulla, neanche i palloni; ma da quel giorno nacque una storia, una nuova storia per il Napoli, fatta di risalite, di fatica, di programmazione. E soprattutto di visione. Una visione del presidente a lungo termine, con l’obbiettivo di creare un club forte e sano dal punto di vista economico, decidendo di investire al momento giusto, in maniera oculata.

Da quel 10 settembre 2004, i partenopei hanno conquistato 3 Coppe Italia, una Supercoppa Italiana e soprattutto 2 Scudetti. 2 in tre anni, un’impresa che mancava dai tempi di Maradona. E quindi, nonostante ci siano stati momenti di tensione tra la tifoseria e il patron azzurro, oggi possiamo dire solo una cosa: grazie. Grazie perchè alla fine, nel bene e nel male, ha avuto ragione lui. I risultati parlano, e parlano di un Napoli tra i vertici del calcio italiano ed europeo: una cosa che, 21 anni, sembrava utopia.

E invece è la realta.