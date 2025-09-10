CDM – ” Oggi attesa la decisione del CASMS in merito al divieto di trasferta dei tifosi del Napoli a Firenze “

L’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno ha svelato delle importanti novità per tutti i tifosi del Napoli, che sono ancora in attesa di sapere se potranno viaggiare verso Firenze, per assistere alla prossima partita degli azzurri. Nonostante le sensazioni siano positive, oggi è attesa la risposta definitiva della Questura di Firenze. Ecco un estratto dell’articolo:

“Nella giornata di mercoledì 10 settembre, il CASMS e la Questura di Firenze dovranno decidere se consentire anche ai tifosi napoletani residenti in Campania di assistere alla trasferta di sabato allo stadio Artemio Franchi. La decisione dovrebbe permettere ai sostenitori napoletani di seguire la squadra purché in possesso della fidelity card. Il settore ospiti, inoltre, dovrebbe essere ampliato dai 340 ai 420 posti disponibili. Tuttavia, ci sarà una particolare attenzione da parte delle forze dell’ordine, visto che il settore ospiti è adiacente alla Curva Ferrovia.“