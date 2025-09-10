Calzona alla Gazzetta – ” Non ho mai nascosto il mio sentimento per Napoli, è davanti all’Inter “

Francesco Calzona, commissario tecnico della Slovacchia ed ex allenatore del Napoli, ha rilasciato un’intervista in esclusiva a La Gazzetta dello Sport, dove ha espresso la sua opinione in merito al Napoli e al campionato italiano. Ecco un estratto delle sue dichiarazioni:

“Se un c.t. può tifare? È lecito, sì (sorride, ndr). E non ho mai nascosto che il Napoli rappresenti un sentimento. Però poi le analisi restano oneste, guai se non fosse così. E io dico Conte davanti a Chivu, per tanti motivi. Intanto, il miglior mercato lo ha fatto De Laurentiis, perché ha arricchito un organico prendendo ciò che serviva per essere grandi compiutamente. Se sono vicine? Certo. Sono vicine, perché l’Inter resta piena di talento. Ma gli anni cominciano a farsi sentire in vari calciatori. Manna ha acquistato, De Bruyne a parte, in prospettiva: si sta aprendo un altro ciclo, consegnato ad un allenatore che sa come si vince e che vorrà rifarlo. Se mi stuzzica la possibilità di tornare in Italia? Sarei bugiardo se dicessi di no, ma sono serio ed ora ho pensieri solo per la Slovacchia. Per natura, sono aperto a nuove esperienze. Ma tra venti giorni le Nazionali tornano in campo, devo calarmi subito nella parte. (…). Contratto in scadenza? Si rinnova automaticamente se andiamo in America. Non facciamo previsioni, né calcoli. Mi è stato offerto il rinnovo dalla Federazione ma ho preferito rinviare la decisione”.