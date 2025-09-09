Giovanni Di Lorenzo ha giocato l’intera gara contro Israele ieri sera. Sufficienti le valutazioni dei principali quotidiani per il capitano del Napoli. Il Corriere dello Sport gli dà 6,5. Meno preciso rispetto alla prestazione di Bergamo, qualche errore si nota, e Israele ne approfitta sfiorando il gol. Non sempre sicuro nei suoi interventi. La Gazzetta dello Sport gli dà 6. Fin troppo prudente, ma con avversari come Gloukh e Solomon che spesso puntano la sua zona, non commette gravi errori. Nel secondo tempo cresce e si mostra più intraprendente, guidando la squadra verso il 3-2. Anche Tuttosport gli dà 6. Affidabile come sempre: non delude mai.