L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport analizza le scelte di formazione che Conte dovrà affrontare in vista della trasferta di Firenze. Secondo quanto riportato, la presenza o meno di Anguissa rappresenta un vero e proprio rebus per il tecnico, influenzando modulo e schieramento. Anguissa, infatti, dovrebbe rientrare alla base domani sera, con appena due giorni a disposizione per allenarsi prima del match di sabato al Franchi contro la Fiorentina. Olivera, invece, sarà valutato soltanto nell’immediata vigilia della partita. Conte dovrà gestire questa situazione con uno sguardo al futuro, considerando non solo l’impegno contro la Fiorentina, ma anche l’imminente sfida contro il Manchester City, sempre tenendo conto del minutaggio accumulato dai giocatori con le rispettive nazionali. Una certezza arriva però dalla difesa. Rrahmani sarà indisponibile, ma Beukema avrà l’occasione di dimostrare il valore dell’investimento fatto sul suo cartellino. Al centrocampo, molto dipenderà dalle condizioni fisiche di Anguissa. Senza di lui, sarebbe necessario ripensare la struttura tattica della mediana. Le alternative spaziano dal doppio mediano al 4-3-3 o altre opzioni, con gli interpreti a disposizione pronti ad adattarsi alle decisioni del tecnico.