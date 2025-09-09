L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport analizza le scelte di Antonio Conte in vista del match contro la Fiorentina. Secondo il quotidiano, l’allenatore ha iniziato a ponderare le decisioni riguardo alla formazione da schierare sabato. E ci sarebbero due punti interrogativi per Conte, partendo però da una certezza: Beukema prenderà il posto dell’infortunato Rrahmani. La sfida di sabato presenta le consuete difficoltà che emergono dopo gli impegni con le nazionali, ma complicano ulteriormente la situazione due questioni specifiche. Anguissa tornerà in ritiro domani sera e con ogni probabilità avrà a disposizione solo giovedì e venerdì per allenarsi, mentre Olivera sarà valutato direttamente alla vigilia. A differenza della scorsa stagione, dove non c’erano intermezzi settimanali, Conte dovrà ragionare strategicamente considerando non solo la Fiorentina ma anche l’imminente confronto con il Manchester City. Una certezza è già stata stabilita: Rrahmani non sarà della partita, mentre Beukema lo sostituirà in campo.