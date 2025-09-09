L’edizione odierna del Corriere dello Sport si è soffermata sulle scelte di Antonio Conte in vista della trasferta di Firenze. Stando al quotidiano, il dubbio principale riguarda l’attacco, dove il ballottaggio è tra Lorenzo Lucca e Rasmus Hojlund. Lucca ha sfruttato la pausa lavorando intensamente a Castelvolturno, focalizzandosi sui principi di gioco che assimilava già da metà luglio. Nel frattempo, Hojlund è atteso oggi al centro sportivo per la sua prima uscita dopo gli impegni con la nazionale danese. Conte sembra propenso a puntare su Lucca. Sebbene sia ancora presto per delineare in modo definitivo la formazione contro la Fiorentina, l’ipotesi che Lucca venga confermato come riferimento in attacco appare sempre più concreta. Dopo la salita c’è spesso una discesa”, alludendo al percorso positivo dell’ex attaccante. Di conseguenza, Lucca è destinato a partire titolare nella sfida di campionato contro la Fiorentina, mentre Hojlund potrebbe subentrare a partita in corso