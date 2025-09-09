L’edizione odierna del Corriere dello Sport ha fornito un aggiornamento sulle condizioni di Amir Rrahmani. Il quotidiano fa sapere che, nonostante l’infortunio, è già emersa una possibile data per il rientro e la diagnosi non è risultata particolarmente grave. Amir Rrahmani sarà costretto a saltare la sfida di sabato al Franchi contro la Fiorentina e, con buona probabilità, anche la trasferta di Champions League a Manchester contro il City. L’infortunio muscolare riportato venerdì durante il match tra Kosovo e Svizzera richiede attenzione e dovrà essere gestito con prudenza. Sull’ipotesi del rientro in campo, il ragionamento più realistico sembrerebbe fissato per la prossima giornata di campionato, prevista il 22 settembre al Maradona contro il Pisa. Tuttavia, la possibilità di vederlo disponibile per la partita a Manchester appare remota: un recupero accelerato risulta poco probabile a causa dell’entità della lesione. Nel mondo dello sport, però, le sorprese non mancano mai. Non resta che attendere e valutare gli sviluppi.