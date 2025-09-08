Ufficiale – Napoli, trasferta vietata ai residenti in Campania per Torino-Napoli

Poco fa è arrivato l’annuncio da parte del Napoli che la trasferta di Torino, in occasione di Torino-Napoli in programma sabato 18 ottobre, sarà vietata ai residenti in Campania. Il club ha fornito tutte le informazioni necessarie per l’acquisto dei biglietti. Ecco un estratto della comunicazione della società:

“La SSC Napoli informa che i biglietti per il match Torino-Napoli, in programma sabato 18 ottobre 2025, alle ore 18:00 allo Stadio Olimpico Grande Torino, saranno in vendita con le seguenti modalità: I biglietti saranno disponibili dalle ore 10:00 di martedì 9 settembre 2025, on line e presso i punti vendita (ad esclusione dei punti della regione Campania), sul circuito VivaTicket. Come da disposizioni delle autorità competenti, la vendita dei tagliandi è vietata ai residenti nella Regione Campania per tutti i settori dello stadio. L’acquisto dei biglietti per il settore ospiti è concesso ai soli possessori di fidelity card del Napoli, non residenti in Campania. I biglietti del settore ospiti saranno in vendita fino alle ore 19:00 di venerdì 17 ottobre 2025. È vietato il cambio utilizzatore per tutti i tagliandi. Prezzi. Settore Ospiti: € 39,00. Da normativa vigente, il giorno della gara non saranno in vendita i tagliandi del Settore Ospiti. La SSC Napoli invita i propri tifosi a prendere visione delle informazioni sulla sicurezza, contenenti le procedure di accesso, i parcheggi ed il regolamento d’uso dello stadio.”