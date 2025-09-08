Champions League, ecco dove vedere le prime partite del Napoli

Arrivano importanti novità per tutti i tifosi del Napoli, impazienti di rivedere gli azzurri affrontare i migliori club nella competizione più importante che si possa trovare in Europa: la Champions League. Secondo le ultime informazioni, le prime 5 partite degli azzurri saranno trasmesse in esclusiva su Now Tv e Sky, che detiene i diritti della competizione. Ecco il programma e gli orari delle partite:
Manchester City – Napoli
Giovedì 18 settembre, ore 21:00
Napoli – Sporting
Mercoledì 1 ottobre, ore 21:00
PSV – Napoli
Martedì 21 ottobre, ore 21:00
Napoli – Eintracht
Martedì 4 novembre, ore 18:45
Napoli – Qarabag
Martedì 25 novembre, ore 21:00