Champions League, ecco dove vedere le prime partite del Napoli

Arrivano importanti novità per tutti i tifosi del Napoli, impazienti di rivedere gli azzurri affrontare i migliori club nella competizione più importante che si possa trovare in Europa: la Champions League. Secondo le ultime informazioni, le prime 5 partite degli azzurri saranno trasmesse in esclusiva su Now Tv e Sky, che detiene i diritti della competizione. Ecco il programma e gli orari delle partite:

Manchester City – Napoli

Giovedì 18 settembre, ore 21:00

Napoli – Sporting

Mercoledì 1 ottobre, ore 21:00

PSV – Napoli

Martedì 21 ottobre, ore 21:00

Napoli – Eintracht

Martedì 4 novembre, ore 18:45

Napoli – Qarabag

Martedì 25 novembre, ore 21:00