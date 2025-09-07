Settimana di nazionali (e di infortuni)

I Mondiali, appuntamento imperdibile

La partecipazione ai Mondiali rappresenta un obiettivo importante per ogni federazione e per ogni singolo calciatore: è giusto, e anche scontato, che tutti vogliano farne parte e non lesinino l’impegno.

Dal punto di vista dei club — che ricordiamolo, sono loro a investire cifre enormi tra cartellino e ingaggio per assicurarsi le prestazioni degli atleti — e dei tifosi, la situazione va accettata nella speranza che non accada nulla di più grave dello stress dato dagli impegni ravvicinati e dai voli intercontinentali.

Per i colori azzurri, ad esempio, ogni convocazione in nazionale corrisponde a un paio di gare in più per giocatore, che si vanno a sommare alle 50-55 partite stagionali, soglia massima ragionevole per un singolo atleta.

E questo pesa: i vari Di Lorenzo, Lobotka, Anguissa, McTominay, Politano e De Bruyne — ai quali Conte rinuncerà solo se costretto — alla lunga finiscono per sottrarre indirettamente energie e minuti alle loro performance in maglia azzurra.