L’edizione odierna de Il Mattino ha fornito un aggiornamento sulle condizioni fisiche di Alessandro Buongiorno. Inoltre, il quotidiano ha chiarito la situazione riguardante la mancata convocazione di Buongiorno in Nazionale. Secondo quanto riportato, la decisione è stata concordata tra il giocatore, il commissario tecnico Gattuso e l’allenatore Antonio Conte. Buongiorno ha preferito rimanere a Castel Volturno per concentrarsi sul miglioramento della propria condizione fisica, dato che aveva quasi del tutto saltato i due ritiri precedenti, durante i quali si era allenato separatamente dal gruppo.