L’edizione odierna de Il Mattino ha analizzato la situazione legata alle condizioni di Amir Rrahmani, difensore centrale del Napoli. C’è forte preoccupazione in casa azzurra dopo che il calciatore è stato costretto a lasciare anzitempo il campo durante il match tra Kosovo e Svizzera a causa di un problema muscolare. Una notizia che certamente non fa piacere a Conte, ora in attesa di aggiornamenti. Oggi Rrahmani è atteso per una risonanza magnetica, esame che servirà a chiarire l’entità dell’infortunio. Già ieri sera ci sono stati contatti tra il giocatore e lo staff medico del Napoli, seguendo il protocollo previsto. La società rimane in allerta e sta monitorando attentamente le condizioni del difensore. In caso di peggioramento o necessità, non si esclude un rientro anticipato a Napoli per gestire al meglio la situazione.