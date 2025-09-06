Nell’edizione odierna del Corriere dello Sport vengono analizzate alcune possibili scelte di Conte in vista della trasferta di Firenze. Per quanto riguarda il Napoli, si sta cercando di recuperare David Neres, con l’obiettivo di averlo disponibile contro la Fiorentina. E non si esclude inoltre l’impiego di Milinkovic-Savic, che potrebbe trovare spazio durante il fitto calendario che attende gli azzurri a partire dalla prossima settimana. Neres punta a tornare in campo dopo l’assenza contro il Cagliari, dovuta a un problema all’adduttore. Per questo motivo, è stato deciso di preservarlo per le sfide imminenti. Anche Milinkovic-Savic è rimasto a Castel Volturno per allenarsi con Conte, seguendo una scelta personale riportata dal commissario tecnico della Serbia, per velocizzare il suo inserimento nel gruppo. Con il ritorno in campo dopo la sosta, il tour de force potrebbe vedere anche lui protagonista.