L’edizione odierna del Corriere dello Sport analizza le possibili scelte di Antonio Conte in vista della trasferta di Firenze. Secondo il quotidiano napoletano, ci sono due giocatori impazienti di partire titolari contro la Fiorentina tra una settimana. Conte infatti potrebbe apportare alcune modifiche alla formazione che affronterà il prossimo match al Franchi. Sarà una settimana di valutazioni per l’allenatore pugliese. Gutierrez, per esempio, è in attesa di un’opportunità, così come Buongiorno, che dopo il suo esordio contro il Cagliari entrando nel secondo tempo, punta ora a un posto da titolare. All’orizzonte c’è la sfida contro la Fiorentina, sabato alle 20:45: una settimana cruciale per riflessioni e allenamenti utili a rafforzare sia corpo sia mente. Ieri il Napoli ha svolto una seduta mattutina, seguita nel pomeriggio da un allenamento congiunto con l’Avellino guidato da Biancolino. La partitella ha visto una tripletta di Lucca, un gol di Spinazzola e uno del giovanissimo Cimmatura, con un risultato finale di 5-3 a favore del Napoli.