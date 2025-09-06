L’edizione odierna del Corriere dello Sport analizza il momento che Lorenzo Lucca sta attraversando. Il quotidiano sottolinea come Conte abbia dedicato molto tempo al lavoro con l’attaccante durante questi giorni di pausa per le nazionali. L’allenatore ripone grande fiducia nelle potenzialità del giovane ex giocatore dell’Udinese. Conte si impegna a far crescere Lucca. Gattuso infatti non l’ha convocato, quindi l’attaccante sta utilizzando questa pausa per integrarsi al meglio nei meccanismi di gioco e assimilare le idee tattiche di Conte. Finora ha collezionato due presenze senza trovare la via del gol, ma ha mostrato movimento, generosità e una piena disponibilità a interagire con la squadra e i compagni. Per Lucca si tratta di un contesto completamente nuovo, con compiti differenti rispetto a quelli che aveva a Udine e pressioni maggiori. Conte, però, sa come accompagnarlo nel processo di crescita. Infatti a Castel Volturno continua a sottolineare ciò che si aspetta da lui e gli aspetti su cui lavorare per fare ulteriori passi avanti.