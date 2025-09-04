Milinkovic-Savic non convocato dalla Serbia, il Ct spiega: “Ha espresso una richiesta”

Vanja Milinkovic-Savic non è tra i convocati della Nazionale della Serbia. Il portiere azzurro era stato inserito nella prelista per le sfide della selezione balcanica in vista delle qualificazioni ai Mondiali contro Lettonia e Inghilterra, per poi non essere confermato in quella ufficiale. A spiegare i motivi di questa decisione è stato il Ct Dragan Stojkovic, che ha raccontato la vicenda in conferenza stampa. Secondo quanto da lui svelato, il portiere del Napoli ha chiesto di saltare questa convocazione poiché necessita di tempo per adattarsi alla nuova squadra e al nuovo ambiente. “Non è accaduto nulla di particolare. Ho parlato con lui per due volte, mi ha chiesto di non essere convocato per questa volta perché ha appena cambiato club e ambiente ed ha bisogno di adattarsi. Lo capisco”.