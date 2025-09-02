L’edizione odierna de Il Mattino ha approfondito la questione, ormai nota, del nuovo centro sportivo del Napoli. Secondo quanto riportato, la struttura potrebbe presto diventare realtà. Aurelio De Laurentiis ha annunciato ieri di aver firmato i documenti necessari per l’acquisto di un terreno destinato ad ospitare il nuovo centro sportivo del club. Secondo il quotidiano ci sono ulteriori dettagli sulla zona prescelta. Per ora, De Laurentiis ha raggiunto un accordo preliminare su un terreno situato a Succivo, nel Casertano. L’atto, siglato alcune settimane fa, dà priorità al Napoli in caso di cessione dell’area. Si tratta di un terreno che sembra appartenere a una famiglia di imprenditori nel settore informatico. E’ ubicato nei pressi del casale del Teverolaccio, al confine con il Comune di Gricignano d’Aversa. Succivo si trova a circa 20 chilometri da Napoli, a meno di mezz’ora di auto, ed è strategicamente vicino alla stazione dell’alta velocità di Afragola, garantendo ottimi collegamenti stradali e ferroviari. Questa posizione la rende ideale per accogliere sia la prima squadra che i settori giovanili. In particolare, la Primavera potrebbe giocare le partite della Youth League presso il campo comunale “Graziano Papa“, già esistente che verrebbe potenziato con una tribuna da almeno 600 posti.