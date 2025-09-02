    Il Mattino – Questa la zona opzionata da De Laurentiis, questi tutti i dettagli da sapere sul posto

    Scritto da:
    Salvatore Borghese
    -
    SSC Napoli, arriva il cordoglio a Matthias Verreth: "La nostra vicinanza alla sua famiglia"

    L’edizione odierna de Il Mattino ha approfondito la questione, ormai nota, del nuovo centro sportivo del Napoli. Secondo quanto riportato, la struttura potrebbe presto diventare realtà. Aurelio De Laurentiis ha annunciato ieri di aver firmato i documenti necessari per l’acquisto di un terreno destinato ad ospitare il nuovo centro sportivo del club. Secondo il quotidiano ci sono ulteriori dettagli sulla zona prescelta. Per ora, De Laurentiis ha raggiunto un accordo preliminare su un terreno situato a Succivo, nel Casertano. L’atto, siglato alcune settimane fa, dà priorità al Napoli in caso di cessione dell’area. Si tratta di un terreno che sembra appartenere a una famiglia di imprenditori nel settore informatico. E’ ubicato nei pressi del casale del Teverolaccio, al confine con il Comune di Gricignano d’Aversa. Succivo si trova a circa 20 chilometri da Napoli, a meno di mezz’ora di auto, ed è strategicamente vicino alla stazione dell’alta velocità di Afragola, garantendo ottimi collegamenti stradali e ferroviari. Questa posizione la rende ideale per accogliere sia la prima squadra che i settori giovanili. In particolare, la Primavera potrebbe giocare le partite della Youth League presso il campo comunale “Graziano Papa“, già esistente che verrebbe potenziato con una tribuna da almeno 600 posti.

    Articolo precedenteCdS – Napoli mercato da 8 pieno, l’organico adesso è ricco e completo, quindi pronto a difendere lo Scudetto
    Articolo successivoCdS – Non solo Elmas ed Hojlund, il Napoli all’ultimo prende anche il talento Barido, queste le cifre dell’affare

    ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE