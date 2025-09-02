    “Good thing I like pizza. Sono partenopeo”. Queste le prime parole di Hojlund da nuovo attaccante del Napoli

    Scritto da:
    Salvatore Borghese
    -

    “Good thing I like pizza. Sono partenopeo”. Con queste parole, Rasmus Højlund, nuovo centravanti del Napoli, si è espresso sui social poco dopo il suo arrivo in città. Già subito impegnato con la nazionale, il giocatore danese ha condiviso una foto di rito con la maglia azzurra e un’altra insieme alla sua fidanzata. L’ex attaccante del Manchester United è tornato in Italia con la formula del prestito con obbligo di riscatto, come annunciato ufficialmente dal Napoli sul proprio sito. Questa la foto dell’attaccante danese:

    Articolo precedenteCdM – Il Napoli guarda al futuro, preso nell’ultimo giorno di mercato il giovane argentino Baridò dalla Juventus
    Articolo successivoLa Juventus non credeva più in lui, Manna si: ecco il nuovo acquisto Barido

    ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE