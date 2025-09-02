“Good thing I like pizza. Sono partenopeo”. Con queste parole, Rasmus Højlund, nuovo centravanti del Napoli, si è espresso sui social poco dopo il suo arrivo in città. Già subito impegnato con la nazionale, il giocatore danese ha condiviso una foto di rito con la maglia azzurra e un’altra insieme alla sua fidanzata. L’ex attaccante del Manchester United è tornato in Italia con la formula del prestito con obbligo di riscatto, come annunciato ufficialmente dal Napoli sul proprio sito. Questa la foto dell’attaccante danese: