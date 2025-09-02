L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha tracciato un bilancio del calciomercato del Napoli, che si è concluso ieri. Secondo il quotidiano, la società azzurra è stata protagonista di un mercato di altissimo livello, investendo ingenti risorse economiche per rafforzare la squadra di Conte. Questo ha comportato un sensibile incremento del monte ingaggi della squadra. Infatti il monte ingaggi del Napoli ha raggiunto la cifra di 160 milioni di euro. Sempre con la propria identità, l’approccio strategico di De Laurentiis riflette le esigenze di un calcio sempre più competitivo, dove gli investimenti devono essere ponderati ma ambiziosi. Il budget tecnico rappresenta invece un indicatore chiave della salute economica e patrimoniale di un club, così come della sua capacità di spesa. Questo è un aspetto che per il Napoli è divenuto ormai imprescindibile. L’impennata registrata nell’ultimo anno è considerevole. Il club azzurro dai 110 milioni previsti per gli ingaggi del 2024-25, ha raggiunto quota 160 milioni da distribuire entro il prossimo 30 giugno. Gli acquisti di giocatori del calibro di De Bruyne e Højlund a 5,5 milioni ciascuno, affiancati da Lukaku a sei milioni e McTominay circa tre milioni, insieme ad alcuni rinnovi contrattuali recenti come Meret e Anguissa, e quasi con Politano , hanno generato un aumento del 35% sul costo complessivo della rosa.