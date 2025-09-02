Elmas: “Per me Napoli è speciale, ho capito cosa significa vestire questa maglia. La gioia più grande? Lo scudetto”

Elif Elmas, tramite i canali social della SSC Napoli, ha voluto rilasciare delle parole per esprimere la gioia di esser tornato a vestire la vaglia azzurra. Ecco le sue parole:

“Provo un’emozione unica. Con questa maglia ho vissuto la gioia più bella della mia carriera che è stato lo scudetto. Per me Napoli è speciale, qui sono diventato uomo e ho capito cosa vuol dire vestire la maglia azzurra. Una sensazione unica, c’è gente che vive per questa maglia e io metterò tutto me stesso, come fatto anche in passato, per restituire l’affetto dei tifosi.

Entrare al Maradona è qualcosa di emozionante. La spinta dei tifosi, il viaggio verso lo stadio è qualcosa di unico. La passione dei tifosi è travolgente e il loro supporto mi ha aiutato molto negli anni scorsi. Tornare a Napoli è come tornare un po’ a casa. Qui ho tanti amici e rivedrò persone care. Voglio ripagare in campo l’affetto dei tifosi che in questi due anni lontano da Napoli non è mai mancato”.