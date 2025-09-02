La nuova edizione del Corriere dello Sport analizza la questione del futuro centro sportivo del Napoli. Secondo il quotidiano, Aurelio De Laurentiis ha deciso di puntare su Succivo per la costruzione del nuovo impianto della SSC Napoli. Il patron azzurro ha già firmato un’opzione di acquisto per i vari terreni. L’opzione di acquisto dei terreni è stata firmata in attesa dei prossimi passaggi, tra cui la formalizzazione dell’accordo, l’avvio dei lavori e la posa della prima pietra che darà il via al progetto. La nuova struttura sorgerà a Succivo, in provincia di Caserta, vista la scadenza dell’accordo con Castel Volturno prevista per giugno del prossimo anno. Diverse sono state le ipotesi prese in considerazione, con un dossier completo di tutte le opportunità e le analisi approfondite che il territorio offriva. La selezione finale ha avuto la supervisione dei tecnici che hanno valutato attentamente la fattibilità urbanistica e ambientale dei vari siti, oltre ai costi di realizzazione. Le ragioni della scelta di Succivo sono varie. De Laurentiis ha preferito una località strategica, ben collegata e vicina a Napoli. Succivo dista meno di mezz’ora d’auto dal capoluogo campano, circa venti chilometri dalla città e trenta dal Training Center attuale. Inoltre, si trova nei pressi della stazione dell’alta velocità di Afragola. Il progetto prevede un centro sportivo moderno e multifunzionale, pensato per soddisfare tutte le esigenze di sviluppo del club.