L’edizione odierna del Corriere dello Sport ha analizzato il calciomercato del Napoli, ufficialmente chiuso ieri, assegnando un voto di 8 alla campagna acquisti del club partenopeo. Il quotidiano ha definito il Napoli come re del mercato, evidenziando la strategia vincente culminata con l’arrivo di Hojlund. Secondo l’analisi, Conte ha conquistato lo scudetto con uno degli organici meno completi tra le grandi squadre e ora si prepara a difenderlo con una rosa straordinariamente ricca e variegata. Il Napoli dispone ora di una notevole profondità: due attaccanti di peso in attesa del ritorno del terzo, De Bruyne accanto a McTominay nel centrocampo, e un difensore solido come Beukema. Con queste nuove risorse, il club azzurro avrà anche l’opportunità di riflettere seriamente sulle proprie ambizioni in Champions League.