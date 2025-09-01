Romano – ” Napoli, manca ancora l’accordo per Baridò. I dettagli “

Fabrizio Romano, giornalista ed esperto di calciomercato, tramite il proprio canale YouTube ha riportato degli aggiornamenti in merito alla trattativa del Napoli per Francisco Baridò, talentuoso giocatore della Juventus. Ecco un estratto delle sue dichiarazioni:

“Il Napoli, invece, sta provando a prendere un ragazzo della Juve, Baridò, è molto talentuoso e bravo. Al momento però, non c’è ancora un accordo totale. Vediamo se nelle prossime ore si riuscirà a chiudere questa trattativa, questa operazione”.