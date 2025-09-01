Ex allenatore Hojlund – ” Napoli giusta scelta per lui, con Conte può diventare il nuovo Osimhen “

Christian Ilzer, ex allenatore e scopritore di Hojlund in Danimarca, ha rilasciato un’intervista in esclusiva per il quotidiano il Mattino. Ecco un estratto delle sue dichiarazioni:

“Lo vidi giocare e pensai che potesse essere ideale per noi. Allenavo lo Sturm Graz, fu coraggioso a lasciare la sua città per una avventura. Ebbe un impatto incredibile con noi. Infatti riuscimmo a trattenerlo solo 8 mesi: gli occhi dei top club d’Europa in ogni partita, il telefono del direttore sportivo squillava in continuazione. Lui non aveva mai segnato tra i professionisti. E arrivato qui e si è sbloccato. Bastava crederci. Il resto della storia lo conoscete tutti. Diverse volte lo abbiamo anche ripreso per qualche scelta. Ma andava aiutato. Era solo, alla prima esperienza lontano da casa sua. Credo che Napoli sia la scelta giusta per lui. A Manchester non è stato faci-le, non lo è soprattutto se hai poco più di 20 anni come lui. Con Conte può diventare il nuovo Osimhen azzurro”.