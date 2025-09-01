Dall’Inghilterra – ” Mainoo vuole il Napoli, ecco la posizione del Manchester United “

Il noto quotidiano The Sun ha riportato delle interessanti novità di mercato in merito al futuro di Kobbie Mainoo, gioiellino del Manchester United che spinge per la cessione in prestito. Ecco un estratto dell’articolo:

“Kobbie Mainoo vuole andare al Napoli ma l’allenatore dello United Ruben Amorim vuole che rimanga, nonostante gli abbia concesso un tempo di gioco limitato in questa stagione. I campioni di Serie A preferirebbero un prestito per il centrocampista piuttosto che un trasferimento a titolo definitivo. Il Manchester United è determinato a non lasciare che il nazionale inglese, le cui trattative contrattuali si siano arenate mesi fa, vada in prestito con due anni di contratto ancora. Il ventenne ha chiesto 180.000 sterline settimanali, in linea con gli altri giocatori più pagati del club, ma i Red Devils sono lontanissimi dalla valutazione. La potenziale offerta è pari a 75.000-100.000 sterline a settimana, al di sotto delle sue aspettative”.