Da Milano – ” Baridò ha chiesto alla Juventus di andare al Napoli, i dettagli “

Nicolò Schira, giornalista ed esperto di mercato, ha riportato sul social X delle interessanti novità di mercato in merito al Napoli, che sembra essere in procinto di soffiare un giovane talento alla Juventus. Ecco il post pubblicato dal giornalista:
“Francisco Baridò ha chiesto alla Juventus di essere ceduto al Napoli. Il giovane talento non rinnoverà il contratto con la Juve (scadenza giugno 2026). I bianconeri chiedono €1 milione + una percentuale sulla futura cessione. Francisco Baridò (nato nel 2008) ha concordato con il Napoli i termini personali per un contratto fino al 2028 con opzione per il 2030”.