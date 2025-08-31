Sosta opportuna, da capitalizzare al meglio

L’allenatore e il suo staff potranno lavorare a tempo pieno al completo recupero di Buongiorno (positivo il suo spezzone di gara ieri), con la speranza di rivederlo titolare accanto a Rrahmani alla ripresa dl campionato. Discorso simile per lo spagnolo Gutiérrez , chiamato a trasformare la corsia sinistra: questi giorni dovranno servire a inserirlo nei meccanismi di gioco e a testarne i progressi fisici, dopo l’intervento chirurgico. Morderà il freno il gigante Milinkovic-Savic , in attesa della prima occasione in maglia azzurra: non è stato convocato dalla Serbia.

Innanzitutto, sarà l’occasione per accogliere gli ultimi volti nuovi: Højlund e il ritrovato Elmas . Peccato che entrambi debbano subito raggiungere le rispettive nazionali . I due potrebbero comunque trovare già un piccolo spazio nelle trasferte che ci attendono alla ripresa.

È appena iniziato il campionato: il Napoli ha fatto giusto in tempo a far capire di voler ricominciare da dove aveva finito (cucendosi lo scudetto sul petto), ed ecco arrivare la prima sosta per le nazionali . Tanti gli azzurri in viaggio per il mondo , ma anche molti spunti e opportunità per il lavoro di Conte e di quelli che resteranno a Castel Volturno.

D’accordo che l’infortunio di Lukaku ha complicato terribilmente le cose, visto che non si può avere tutto, sembra ragionevole aver stoppato l’infinita trattativa con il Siviglia e forse rimandato a gennaio il discorso per il terzino destro Juanlu Sánchez. Tuttavia, qualche zona d’ombra è rimasta .

Premesso che l’allenatore, con molto meno , lo scorso anno ha compiuto un’impresa, e che da una rosa del genere saprà certamente tirare fuori il meglio in tutte le competizioni, qualche appunto – senza voler fare sterile critica – è legittimo.

Mentre scriviamo, manca giusto una giornata al termine delle trattativ e, e sembra molto difficile che Manna riesca a concludere qualche altra operazione. È stato un mercato ricco per il Napoli , sia in termini di costi che per numero di operazioni ( nove volti nuovi ), eppure sembra che manchi ancora qualcosina.

I punti critici

Ci terremo il diligente Mazzocchi come prima alternativa al capitano Di Lorenzo, e ci si sarebbe aspettato un upgrade.

Ancora meno soddisfacente è stato l’esito delle operazioni a centrocampo: con tutti a disposizione, le alternative sono solo Gilmour (adatto a fare soprattutto il vice Lobotka) e il giovane – tutto da valutare a questi livelli – Vergara.

Il jolly Elmas può sudarsi la maglia anche come mezzala, però – soprattutto quando la Coppa d’Africa ci priverà di Anguissa per due mesi – la coperta sarà indiscutibilmente corta.

Le regole sulle liste in campionato sono rigide, e si potrebbe inserire solo un under, ma un profilo valido – anche in prestito secco – si potrebbe ancora trovare.

Infine, in conferenza post-gara Conte ha confermato Ambrosino come punta di scorta, almeno fino al recupero di Lukaku previsto per gennaio.

Pertanto, salutato Zanoli, restano da piazzare Cheddira e da mandare a giocare i giovani Hasa e Saco.