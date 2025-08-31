Ieri sera gara sofferta e tante indicazioni per il futuro

È l’episodio che conta Le stagioni vivono di episodi: il loro insieme ne rappresenta l’esito finale. Il numero di punti e il piazzamento conclusivo sono le uniche cose davvero indiscutibili. Contro il Cagliari, nel finale di partita, anche il più ottimista tra noi pensava di aver perso i primi due punti del campionato.

Invece, nei 5 minuti di recupero – e non sarà mai troppo tardi quando si deciderà di rendere effettivo il tempo di gioco, azzerando furbate e perdite di tempo, ampiamente applicate dagli ospiti – il leone azzurro si è svegliato dal torpore e, in pieno stile Conte, ha riversato nell’area del Cagliari la forza e la determinazione di chi non si arrende mai.

Prima Lang, autore di un ottimo spezzone di gara, poi due volte McTominay – curiosamente impreciso e poco lucido – e infine la zampata vincente dell’insostituibile Anguissa, hanno indirizzato la gara verso l’unico risultato positivo.

Piacevole paragone Enfatizzando, possiamo costruirci la più classica delle sliding doors, con Zambo nuovamente protagonista vincente a tempo scaduto, proprio come 12 mesi fa contro il Parma.

È però opportuno riavvolgere il nastro e capire cosa è successo e quali indicazioni trarne per il futuro.

Cosa ha detto il campo L’assetto riproposto – e che lo sarà anche nei prossimi impegni – prevede i quattro centrocampisti contemporaneamente in campo.

Volendo sintetizzare con i numeri, in fase di non possesso si tratta di un 4-4-1-1, con De Bruyne a dettare il primo pressing e a stazionare vicino a Lucca.

Opportuna la scelta di Spinazzola al posto di Oliveira – anche se, dopo un inizio promettente, il giudizio complessivo è appena sufficiente – nel tentativo di offendere anche dalla sinistra, seppur con risultati alterni. A tratti, De Bruyne è parso voler strafare: lo si è visto accanto a Lobotka nella prima impostazione, così come vicino a Lucca come terminale offensivo. In mezzo al campo non ha ancora dato il meglio di sé: diamogli il tempo di capire questo calcio e di trovare la condizione ideale. Serviranno i suoi suggerimenti illuminanti e anche le conclusioni dalla media distanza (arma sconosciuta a quasi tutti gli interpreti in rosa).

La sua posizione fluida costringe talvolta McTominay ad allargarsi o arretrare; nonostante ciò, Scott – pur impreciso – è stato ancora una volta il più pericoloso degli azzurri. Il belga deve anche abituarsi al metro di giudizio degli arbitri italiani: lui, che viene dalla Premier, dove si danno e si prendono con naturalezza, ora si trova in un contesto dove il fermo immagine acchiappa-like alla ricerca della presunta ingiustizia è ormai pratica diffusa.

Manovra lenta e pochi sbocchi L’assetto descritto ha prodotto tanto possesso, ma con una circolazione lenta del pallone e pochi spunti di gioco.

Si cerca quasi sempre il lato di Politano, manca l’ampiezza sulle fasce e qualcuno che salti l’uomo per creare superiorità numerica.

Fondamentali saranno Neres (ieri fermo ai box) e Lang. Buono l’esordio dell’olandese, che in pochi minuti ha tirato in porta, servito un assist e, soprattutto, allargato la difesa ospite, creando varchi centrali. Altro aspetto da migliorare è quello dei traversoni in area: contro il Cagliari ne sono stati effettuati a decine, quasi tutti lenti e troppo centrati sul portiere. Contro una difesa fisica come quella isolana si è insistito troppo, facilitandole il compito.

Lucca va lasciato crescere Nel contesto, non ha brillato il centravanti. La sua prova è stata così così.

Fare il terminale offensivo nel calcio di Conte è un mestiere arduo: discreta la difesa della palla, ma poca presenza in area, nonostante i numerosi palloni scodellati nei sedici metri sardi.

Adesso arriva un altro potenziale titolare (Højlund), il che significherà meno pressione per lui. Ma il ragazzo dovrà crescere e sfruttare meglio le occasioni che gli capiteranno, per dimostrare di essere da Napoli e giustificare il grosso investimento fatto su di lui.